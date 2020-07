Calcio serie A, Juventus 9° scudetto consecutivo

TORINO (26 luglio 2020) - La Juventus conquista il 9° scudetto consecutivo (36° totale), primo titolo in Italia per Maurizio Sarri, con due turni di anticipo. Allo 'Stadium' i bianconeri battono la Sampdoria, ormai tranquilla (2-0). Una serata non brillante per la Juventus, ma contava solo vincere. La firma è di Ronaldo: al 7' di recupero del 1° tempo, va a segno con un gran destro (assist di Pjanic che finta il cross e lo pesca sul dischetto). Raddoppia Bernardeschi (67'). CR7 fallisce un rigore (traversa) all'89'. Dybala infortunato.

Gli altri risultati della giornata:

MILAN-ATALANTA 1-1 (venerdì)

BRESCIA-PARMA 1-2 (sabato)

GENOA-INTER 0-3 (sabato)

NAPOLI-SASSUOLO 2-0 (sabato)

BOLOGNA-LECCE 3-2

CAGLIARI-UDINESE 0-1

ROMA-FIORENTINA 2-1

SPAL-TORINO 1-1

H.VERONA-LAZIO 1-5