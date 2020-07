MotoGp: Andalusia; vince Quartararo, Rossi terzo

JEREZ (26 luglio 2020) - Fabio Quartararo ha bissato la vittoria di domenica scorsa tagliando per primo il traguardo del Gp di Andalusia, classe MotoGp, sul circuito di Jerez. Tre Yamaha sul podio con il secondo posto di Maverick Vinales ed il terzo di Valentino Rossi. Francesco Bagnaia si è dovuto ritirare a pochi giri dal termine, mentre era secondo, per la rottura del motore della sua Ducati. Sfortunati Bagnaia e Morbidelli che, in piena lotta per un piazzamento d'onore, sono costretti al ritiro nel finale di gara. Caduta di Petrucci in apertura.

«Sono molto felice, perché arrivavamo da un periodo difficile. In questo fine settimana abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme al mio team. Tornare sul podio non è come una vittoria, ma oggi è simile». Valentino Rossi a Sky Sport ha commentato così il terzo posto. Rossi non andava a podio dal Gran premio delle Americhe dello scorso anno, dove arrivò secondo. (ANSA)