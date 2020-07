Anticipo Pac, Rolfi: 160 milioni di euro a oltre 15 mila aziende lombarde

MILANO (23 luglio 2020) - "La Regione Lombardia sta liquidando 161 milioni di euro a 15.044 aziende agricole. L’anticipo regionale sulla domanda unica è ancora una volta realtà nel mese di luglio, proprio quando gli agricoltori sono in campo e ne hanno maggiormente bisogno. Promessa mantenuta". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando i dati relativi all'anticipo dei premi della Pac in Lombardia. Il dl Rilancio aveva introdotto l'aumento dal 50% al 70% dell'anticipo sulla Domanda Unica del 2020.

“La scadenza di presentazione delle domande di anticipo era stata prorogata al 30 giugno. Tra l’altro, causa smart working, la maggior parte delle domande è stata presentata in prossimità della data di scadenza. Ci siamo organizzati per garantire il pagamento in modo puntuale entro il 31 luglio. Ringrazio i funzionari dell’Organismo pagatore regionale che hanno lavorato puntualmente per rispettare i tempi stabiliti” aggiunge Rolfi. “Gli agricoltori non potevano permettersi ritardi”.

L’anticipo Pac alle imprese agricole viene erogato sotto forma di prestito per anticipare i finanziamenti che le imprese ricevono nell'ambito della Politica Agricola Comune. La Regione Lombardia eroga a luglio una quota pari al 70% delle risorse che, in base alla normativa comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre.

"Riusciamo a liquidare un numero considerevole di domande, il 90% di quelle ammesse - ha affermato l'assessore - e a dare respiro alle aziende agricole. L’anticipo Pac era stato bloccato negli anni scorsi da una norma ingiusta che penalizzava gli agricoltori lombardi. La Lombardia lo scorso anno ha fatto da modello nazionale anche su questo tema reintroducendo questa pratica”.

Nel dettaglio i fondi erogati, relativamente ai premi della Pac, suddivisi per provincia, numero aziende e importo complessivo per ogni territorio.

BERGAMO 1.703 aziende, 10 milioni 200 mila euro

BRESCIA 3.709 aziende, 29 milioni 320 mila euro

COMO 176 aziende, 900 mila euro

CREMONA 2.049 aziende, 29 milioni 100 mila euro

LECCO 154 aziende, 660 mila euro

LODI 535 aziende, 10 milioni 230 mila euro

MANTOVA 1.851 aziende, 18 milioni 310 mila euro

MILANO 1.009 aziende, 13 milioni 400 mila euro

MONZA BRIANZA 108 aziende, 850 mila euro

PAVIA 3.205 aziende, 43 milioni 800 mila euro

SONDRIO 205 aziende, 1 milione 600 mila euro

VARESE 205 aziende, 857 mila euro

Con sede legale fuori regione: 135 aziende, 1 milione 950 mila euro

