Casa: Lombardia, 30 milioni per recupero alloggi popolari sfitti

MILANO (17 luglio 2020) - Uno stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di interventi innovativi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico lombardo. Lo prevede una delibera regionale, presentata dall’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini. «Così - ha sottolineato Bolognini - recupereremo anche alloggi popolari sfitti per carenze manutentive, in modo da renderli disponibili ai cittadini nei prossimi bandi. Grazie all’Accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbiamo aperto la manifestazione di interesse ai Comuni e alle Aler. A tale riguardo, abbiamo previsto nelle prossime settimane dei momenti informativi nei confronti di tutti gli enti che potrebbero essere interessati». I finanziamenti si compongono di due linee di azione differenti: la prima servirà per interventi di recupero di unità abitative destinate a Servizi abitativi pubblici (Sap) sfitte per carenze manutentive. «Si tratta di un’erogazione di 27 milioni di euro - ha puntualizzato l’assessore - e abbiamo previsto di assegnarne il 60% alle Aler, pari a 16,2 milioni. Il restante 40%, pari a 10,8 milioni, verrà destinato ai Comuni». L'altra è dedicata alla realizzazione di Servizi abitativi transitori (Sat) ed «avrà una dotazione complessiva di 3 milioni di euro». (ANSA)