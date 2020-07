Conte informativa alla Camera: "Oggi in Ue vinciamo o perdiamo tutti, accordo entro luglio"

ROMA (15 luglio 2020) - "La crisi determinata dalla pandemia è simmetrica. Il Consiglio Ue deve mostrarsi all'altezza di una coraggiosa visione, non può mancare un obiettivo di portata epocale. Solo uniti riusciremo a rendere l'Ue di nuovo forte, risposte nazionalistiche sarebbero anacronistiche" e porterebbero a "un piccolo mondo antico, tutt'altro che sicuro, che protetto". Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera.

La decisione sul Recovery Fund "è stata senza precedenti" e "modifica i termini del rapporto tra commissione e governi nazionali. Adesso sono i singoli Stati a essere richiamati ad una maggiore responsabilità indicando i propri progetti di rilancio. Tocca ora a noi, capi di Stato e di governo, assumenre una decisione altrettanto coraggiosa Quando sono in pericolo le fondamenta dell'Ue nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri. In questo grave tornante della storia Ue o vinciamo tutti o perdiamo tutti". Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera. "Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti" in Europa. "Riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Ue sia assunta entro luglio e non sia svilita da un compromesso a ribasso. Sarebbe inaccettabile dal punto di vista politico, economico e anche morale. Non lo meritano le decine di migliaia di vittime, le imprese che stanno affrontando le conseguenze della pandemia" ha precisato il premier.

"Dopo la pausa estiva presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza, saremo i primi" precisa il presidente del Consiglio che sottolinea "come in questa fase cruciale sarà massimo il coinvolgimento del Parlamento". (ANSA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO