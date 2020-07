Sacerdote segnalato per uso droga: vescovo, lo convocherò

IMPERIA (9 luglio 2020) - «Sto aspettando ulteriori chiarimenti, ma lo convocherò per sapere direttamente da lui cosa è successo». Così, all’Ansa, il vescovo della diocesi di Imperia e Albenga, Giacomo Borghetti, commenta la vicenda del sacerdote segnalato alla Prefettura dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una bustina che si presume sia cocaina. «Il sacerdote è attualmente sospeso da qualsiasi tipo di incarico pastorale - aggiunge Borghetti -. Non ho ancora parlato con lui, ma lo farò al più presto: non tengo nascosto niente e quello che è sporco va messo in evidenza». Il prete venne sospeso nel settembre del 2019, quando si venne a sapere che qualche mese prima, a giugno dello stesso anno, a margine di una gita scolastica a Cremona con alcuni studenti di una scuola in cui insegnava, era finito al pronto soccorso per un malore.

Il sacerdote don Silvano De Matteis, 44 anni, ex parroco di Diano Borganzo e Diano Castello, in provincia di Imperia, è stato segnalato dai carabinieri alla Prefettura di Imperia, in quanto trovato in possesso di una bustina con due grammi di polvere bianca, che gli investigatori sospettano sia cocaina. Il provvedimento risale ad alcuni giorni fa, quando il prete è stato fermato nella galleria del Porteghetto, a Cervo, per un controllo. La notizia è stata anticipata oggi dal settimanale La Riviera e confermata all’Ansa. Nel giugno del 2019 lo stesso sacerdote venne portato al pronto soccorso a Cremona in stato confusionale, a margine di una gita scolastica con alcuni studenti di Alassio. In seguito a quell'episodio, in cui sembra che avesse fatto uso di stupefacente, il vescovo Giacomo Borghetti gli tolse gli incarichi pastorali sottoponendolo a un percorso terapeutico. (ANSA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO