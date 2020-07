Ubi Banca: un piano di resilienza e valore

MILANO (3 luglio 2020) - «Il nome di questo piano è resilienza e valore». L’ad di Ubi Banca presenta così l'aggiornamento del piano industriale della banca presentato oggi, nel giorno in cui il cda deve anche esprimersi sull'ops di Intesa Sanpaolo che partirà lunedì. Un aggiornamento «credibile», dice il manager ricordando che il precedente piano è stato portato a termine usando tutte le leve a disposizione e che i risultati non sono stati raggiunti a causa del contesto economico.

L’aggiornamento prevede la conferma di tutte le principali linee guida a cui si aggiunge «la scelta strategica di internalizzare il 100% di Aviva Vita che porterà nell’orizzonte di Piano ad un rendimento atteso dell’investimento superiore al 10%». L’impatto del Covid19 sul costo del credito «è stimato in 85 punti base cumulati aggiuntivi» nel triennio 2020-22 e l’utile previsto nel 2022 sarà pari a 562 milioni, a fronte dei 665 milioni del piano originale. Lo si legge in una nota. «Gli esiti dell’aggiornamento del Piano testimoniano la capacità e velocità di reazione e flessibilità del Gruppo e l’importanza di aver preservato riserve di valore generate nei momenti migliori, che oggi sono un elemento chiave per confermare la redditività e la remunerazione degli azionisti in contesti di complessità elevata quale quello attuale». L’insieme degli interventi di aggiornamento del Piano, si legge ancora, «conferma e rafforza le motivazioni che avevano portato il mercato a reagire positivamente alla presentazione di febbraio. La crescita del monte dividendi disponibili rende inoltre evidente agli azionisti la dimensione del valore intrinseco della loro Banca».