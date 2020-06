Boom di nascite a Cremona, Renzi: 'Piene le sale parto e non le terapie intensive: è la notizia più bella'

ROMA (30 giugno 2020) - "La più bella notizia di oggi viene da Cremona. Le sale negli ospedali sono piene. Ma non le sale della terapia intensiva, le sale parto! Ieri 15 bambini nati, un segnale di speranza. E, mentre ci sono meno di cento connazionali in terapia intensiva, l’Italia torna a vivere. Non c’è messaggio di speranza più grande di una sala parto piena di bebè. Bello, avanti tutta"! Così anche Matteo Renzi, in un post su Facebook, commenta la notizia del record di nascite all'ospedale Maggiore.