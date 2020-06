Covid, il Lazio supera Lombardia e Emilia Romagna, Rt a 1,24

ROMA (26 giugno 2020) - Il Lazio guida la classifica dei contagi in Italia, nella settimana dal 15 al 21 giugno: secondo il monitoraggio dell’Iss l’indice Rt è passato a 1,24 (era 1,12 nello scorso monitoraggio) più alto di quello della Lombardia che si attesta a 1,01 (era 0,82) e dell’Emilia Romagna con l’Rt a 1,01 . Le tre regioni sono in cima al report settimanale con l'Rt più alto. In Umbria l’Rt è a 0, con zero nuovi casi.