Coronavirus: durante il lockdown 3 studenti su 4 si sono sentiti soli

MILANO (22 giugno 2020) - "La scuola è fatta da persone e senza di esse non può definirsi tale": è il commento di uno degli oltre 500 studenti delle superiori di Milano che hanno partecipato all’indagine online Essere Studenti ai tempi del Coronavirus lanciato da Terre des Hommes assieme alla rete di EducaPari di ATS Milano Città Metropolitana.

Nei mesi della chiusura 3 studenti su 4 si sono sentiti soli, secondo l’indagine, e hanno sentito la mancanza degli amici (81%), della scuola (45%) e dello sport (38,4%). La convivenza in famiglia è andata bene per più di 8 ragazzi su 10. Ma tra chi ha risposto "male" (il 14%), quasi la metà lo ascrive al cattivo rapporto con i genitori e il 39% alla mancanza di privacy. Sei ragazzi su 10 si sono sentiti stressati, quasi 1 su 3 triste, ansioso o confuso. Non manca chi si è sentito felice (14,2%), tranquillo (15,6%) e fiducioso (15,2%). La metà dei ragazzi afferma che questa emergenza li ha resi più consapevoli, un quarto dice di sentirsi più maturo o responsabile. Il 20% invece non si sente cambiato. Per quanto riguarda la Dad, più del 10% afferma di non essere riuscito a seguire le lezioni a distanza. Spesso la condivisione forzata dei dispositivi ha ostacolato gli studenti, dato che il 18% degli intervistati non possiede un pc e tablet personale. A più di 6 ragazzi su 10 è mancato soprattutto il rapporto con i compagni, al 12% il rapporto con gli insegnanti. Le serie e i film sono stati il passatempo più gettonato per 6 ragazzi su 10, più della metà ha passato parte del suo tempo libero in chat e videocall. La permanenza in rete ha portato 3 ragazzi su 10 a sentirsi più esposti ai pericoli online e la metà ritiene che cyberbullismo e sexting siano aumentati.