Benvenuta estate, oggi il solstizio

ROMA (20 giugno 2020) - Benvenuta estate: alle 23,44 italiane scatterà il solstizio che darà il benvenuto alla stagione più calda dell’anno e alla giornata più lunga, che durerà 15 ore e 15 minuti. A dare un saluto speciale all’estate c'è quest’anno anche il Sole, con un’eclissi anulare attesa a poche ore dal solstizio e visibile soprattutto da Roma in giù.

Cos'è un'eclissi anulare di Sole - Un'eclissi di Sole si verifica quando la Luna si frappone fra il nostro pianeta e il Sole, passando esattamente davanti al disco solare. Poiché la distanza del satellite della Terra non è fissa, le sue dimensioni apparenti sulla volta celeste si modificano quando è più vicina (perigeo) e quando è più lontana (apogeo). Il 21 giugno la Luna si troverà prossima all'apogeo, dunque risulterà un poco più piccola del normale, e dato che il disco lunare e quello solare hanno dimensioni apparenti molto simili quando visti dalla Terra, quando la Luna passerà davanti al Sole non riuscirà a oscurare completamente il disco, lasciando intravedere i margini esterni della superficie della stella. Quando si verifica questa condizione, l'eclissi di Sole prende il nome di eclissi anulare (da annulus in latino), ed è legato al fatto che in cielo si può ammirare un vero e proprio anello di fuoco. (ANSA)