Maddie, procuratori tedeschi: è morta

BERLINO (16 giugno 2020) - Gli inquirenti tedeschi hanno scritto ai genitori della piccola Madeleine McCann comunicando di avere "prove concrete" della sua morte. La piccola Madeleine scomparve nel 2007 in Portogallo all'età di 3 anni. "Questo è un caso di omicidio non di persona scomparsa", ha detto il procuratore Wolters, che indaga su Christian Brueckner, il principale sospettato. "Non possiamo dire perché è morta poiché è più importante inchiodare il colpevole piuttosto che mettere le nostre carte sul tavolo".