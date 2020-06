Covid, in Lombardia il 72,1% dei nuovi contagi

MILANO (14 giugno 2020) - E' stabile il dato giornaliero dei contagi da Coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

E il Lombardia si sono registrati anche quasi la metà dei decessi da Covid. I nuovi decessi in Italia sono infatti 44 (ieri

erano state 55) 21 delle quali nella nostra Regione. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345.

"Dei 244 casi positivi rilevati oggi, è importante evidenziare che 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle RSA e 8 ad operatori sanitari. Degli altri 147 casi positivi correlati a tamponi eseguiti su segnalazione delle ATS e dei medici di base, la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo. Una situazione che secondo gli esperti, in base a quanto riferito dalle strutture delle ATS e dell'unità di prevenzione di Regione Lombardia, può essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell'organismo e non a nuove insorgenze. Il coordinamento della rete ospedaliera evidenza un aumento del numero dei guariti e dei dimessi dagli ospedali". Cosi' l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi.