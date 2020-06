Serie A, se un giocatore positivo nessuno stop per la squadra

MILANO (12 giugno 2020) - Non scatterà la quarantena per l'intera squadra nel caso in cui uno dei giocatori o dei membri dello staff risulterà positivo: è la modifica chiesta dalla Federcalcio e accolta dal Comitato tecnico-scientifico: ad andare in isolamento, quindi, sarà solo il giocatore positivo, mentre il resto della squadra sarà sottoposto a tampone per vedere se ci sono altri contagi. La modifica delle modalità della quarantena consentirà alla squadra di non fermarsi e al campionato di proseguire.