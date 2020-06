Regione, Enea, Gse e Anci lanciano ‘Punto energia e clima’ per i Comuni

MILANO (11 giugno 2020) - Dalla collaborazione tra Regione Lombardia, ENEA e GSE (Gestore dei servizi energetici) nasce il

‘Punto Energia e Clima per i Comuni’ (PECC). Sarà uno sportello operativo per supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Il PECC coinvolge anche Anci Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani), essenziale per i Comuni lombardi.

Le risorse

Il PECC prende avvio con un’iniziativa di supporto ai Comuni nell’attivare progetti subito cantierabili. Questi fondi, finanziabili con i 350 milioni di euro regionali per il biennio 2020-2021, sono integrabili con le risorse del Conto Termico gestito dal GSE per i Comuni.

I webinar

Le attività del PECC partono oggi con il primo di quattro webinar. Lo scopo è fornire ai Comuni lombardi regole e procedure sull’utilizzo degli incentivi del Conto Termico in base al cofinanziamento della legge regionale. Questo primo ciclo di incontri prevede un focus sulle linee guida per la scelta degli interventi, strumenti di diagnosi, valutazione benefici energetici e utilizzo degli strumenti nazionali per gli acquisti in rete.

Gli incontri

Il primo webinar è rivolto ai 67 Comuni lombardi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; il secondo, venerdì 12 giugno, è dedicato ai 397 Comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, il terzo e quarto, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, ai 521 Comuni lombardi sotto i 5.000 abitanti. Il PECC diventerà una struttura stabile negli spazi regionali per l’assistenza ai Comuni.

Focus edilizia pubblica

“Lo stanziamento regionale straordinario destinato agli enti locali – dichiara l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo – vede negli interventi di efficientamento energetico dell’edilizia pubblica e nello sviluppo di impianti a energia rinnovabile una spinta verso lo sviluppo sostenibile. L’avvio dei ‘Punti Energia e clima’ ha l’obiettivo di dare supporto operativo agli amministratori del territorio. Si avvale della collaborazione di soggetti nazionali autorevoli quali ENEA e GSE e di ANCI Lombardia”.

Gli incentivi statali

“Attraverso questa struttura operativa – sottolinea il presidente dell’ENEA, Federico Testa – mettiamo a disposizione le nostre competenze nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. L’obiettivo: promuovere e facilitare l’utilizzo degli incentivi statali e dei fondi regionali. Nonchè ottimizzare gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare. In tal modo i Comuni possono massimizzare i risparmi derivanti da minori consumi di energia”.

Unità di intenti

“Siamo certi che l’unità di intenti che guida quest’iniziativa – dichiara l’amministratore delegato del GSE Roberto Moneta – andrà a beneficio di cittadini e comunità locali. Risorse regionali e incentivi devono essere usati in sinergia per accelerare gli interventi sul patrimonio pubblico. Le nostre competenze sono a disposizione del Paese per accompagnarlo nella transizione energetica”.

Supporto operativo

“Il supporto di Anci Lombardia – sottolinea il presidente Mauro Guerra – si configura non solo come facilitatore dell’accordo per la realizzazione del PECC, ma anche come supporto operativo per la presentazione di progetti di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico locale. La partecipazione diretta di Anci Lombardia offre ai Comuni la possibilità di esprimere le proprie progettualità”.

La sezione web

Di seguito la sezione web che la Regione Lombardia ha dedicato agli enti locali potenziali beneficiari della Legge regionale: https://bit.ly/30ya5ej

Per iscriversi ai singoli webinar: https://bit.ly/2B08uTQ

