Covid: Gallera, risposta a chi aveva bisogno della terapia intensiva

MILANO (9 giugno 2020) - I pazienti che «in base alle condizioni cliniche» avevano bisogno di essere ricoverati in terapia intensiva «hanno trovato una risposta adeguata, grazie alla piena collaborazione di tutte le unità della Regione, sia pubbliche sia private». È quanto ha assicurato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, rispondendo in Consiglio regionale a una interrogazione della Movimento 5 Stelle sulle procedure di selezione dei pazienti da trasferire in terapia intensiva effettuate negli ospedali durante l’emergenza Covid. Durante il question time Gallera ha sottolineato la «capacità» e la «forza» della sanità lombarda di passare «da 900 a 1800» posti letti di terapia intensiva». Inoltre 120 pazienti critici sono stati trasferiti in fuori dalla Lombardia, 78 in ospedali di altre regioni e 42 in Germania. (Ansa)

