Riders incontrano Trenord, ora depositi bici e treni ad hoc

MILANO (9 giugno 2020) - Dopo l’incontro fra i rappresentanti dei riders e Trenord che ha vietato di trasportare bici sui convogli si sono prospettate alcune soluzioni. A spiegarlo in una nota è Anar, l’Associazione Nazionale Autonoma dei Riders. Una è quella di creare dei depositi di biciclette vicino alle stazioni, anche se questo costringerebbe i riders a tornare a casa dalla stazione a piedi. Un’altra ipotizzata da Trenord sarebbe quella di treni predisposti con alcune carrozze al trasporto di biciclette durante diverse ore del giorno. Una terza proposta dell’azienda è quella di prenotare il posto per la propria bicicletta attraverso l’APP di Trenord, in mancanza della prenotazione l’utilizzatore non avrebbe diritto a salire sul treno, inoltre per evitare che non si paghi il biglietto di potrebbe effettuare il pagamento direttamente attraverso l’APP . Secondo Anar - che ammette i problemi con riders che viaggiano «senza il biglietto, non hanno cura dei treni che utilizzano e rendono impossibile la sicurezza nei vagoni ostruendo le vie d’uscita» - «le soluzioni più efficaci nell’immediatezza sono le prime due». «In ogni caso - aggiungono - servirebbe un controllo più capillare per garantire a Trenord il rispetto delle regole sui propri treni. Inoltre la discussione all’interno è all’ordine del giorno e nei prossimi giorni seguiranno ulteriori aggiornamenti».

