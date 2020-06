In Lombardia il rapporto tamponi-contagi sale a 4,3%

MILANO (8 giugno 2020) - Con 194 casi positivi su 4.488 tamponi effettuati, è di 4,3% il rapporto tra casi controllati e contagi in Lombardia, secondo quanto comunicato dalla Regione. Una percentuale decisamente più alta rispetto a quelle riscontrate nel mese di giugno, in cui si sono riscontrati valori compresi tra l'1.04% e il 2,5%. Il tutto a fronte di un numero relativamente basso rispetto ai test processati dall'inizio del mese: solo l'1 il 3 e il 4 giugno la quantità dei tamponi è stata più bassa.

Giugno % positivi tamponi effettuati lunedì 8 4,3 4.488 domenica 7 1,6 8.005 sabato 5 1,04 13.696 venerdì 5 2,1 19.389 giovedì 4 2,5 3.410 mercoledì 3 2,1 11.355 martedì 2 2,2 8.676 lunedì 1 1,4 3.572

In Lombardia, tra ieri e oggi, sono morte altre 32 persone per Covid, per un totale di 16.302 vittime. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in regione dall’inizio della pandemia a oggi ammonta a 90.389. Sono stati considerati guariti o dimessi 263 pazienti, mentre ce ne sono 107 in terapia intensiva, senza variazione rispetto al giorno prima. Calano di 93 i ricoverati non in terapia intensiva, in tutto 2.708.

