Serie A, la Figc: 'Niente scudetto se decide l'algoritmo'

ROMA (8 giugno 2020) - Niente scudetto se a decidere la classifica finale sarà l’algoritmo: lo stabilisce il consiglio della Federcalcio, che ha varato il piano B e il piano C per eventuali nuovi stop da emergenza coronavirus per i campionati che ripartono. Tra le diverse ipotesi già codificate, a parte la conclusione regolare del torneo e la disputa dei play off, l'unica possibilità di assegnare lo scudetto anche con la classifica congelata è che non ci sia tempo per i play off e la prima in classifica sia matematicamente irraggiungibile.