Coronavirus: Pregliasco, in Lombardia è sotto controllo

MILANO (1 giugno 2020) - «In Lombardia la situazione è ora sotto controllo» e «oggettivamente è molto migliorata». «Grazie alla sistematica adozione di test sierologici e tamponi, ora ampiamente disponibili, sono riusciti a colmare gap nella ricerca di casi, che non sono di ieri ma dei giorni precedenti». Lo ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, durante la trasmissione Agorà su Rai3, promuovendo la decisione dell’apertura dei confini regionali. «Con 2,4 casi di infezione a settimana per 10.000 abitanti. Il rischio di incontrare un infetto si è ridotto moltissimo», ha precisato Pregliasco. «Ritengo fondamentale l’apertura dei confini regionali», ma «nell’ottica sempre dell’attenzione e di una vigile serenità rispetto al rischio di possibili focolai. Questo purtroppo - ha concluso l’esperto - lo dobbiamo tenere in conto. Ci sarebbe voluto un lockdown più lungo per arrivare a zero casi di infezione ma, era oggettivamente impossibile».