E' morto a 84 anni Christo, nel 2016 aveva realizzato The Floating Piers

NEW YORK (31 maggio 2020) - Il mondo dell'arte piange Christo, uno dei maggiori rappresentanti della Land Art e realizzatori di opere su grande scala. L'artista, al secolo Christo Vladimirov Javacheff che nel 2016 aveva realizzato The Floating Piers sul Lago di Iseo è morto oggi a 84 anni nella sua casa di New York. L'annuncio è comparso sulla pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official.

Christo è nato il 13 giugno 1935 a Gabrovo in Bulgaria e ha lasciato il paese nel 1957. Si è trasferito prima a Praga, in Cecoslovacchia e poi è fuggito a Vienna in Austria prima del trasferimento a Ginevra, in Svizzera. Nel 1958, l'arrivo in Francia, a Parigi, dove ha incontrato Jeanne-Claude Denat de Guillebon, non solo sua moglie, ma anche compagna di vita nella creazione di opere d'arte ambientali monumentali. Christo ha vissuto a New York per 56 anni.

Le opere principali

Festival dei Due Mondi (giugno 1968). Spoleto - Imballaggio della Fontana di piazza del Mercato e del Fortilizio dei Mulini.

Primo imballaggio di un edificio intero (1968) - Kunsthalle (Museo d'arte) di Berna - Svizzera.

Documenta 4 di Kassel (agosto 1968) - Un imballaggio d'aria di 5.600 m³ sollevati da gru e visibili da 25 km di distanza.

Imballaggio del monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano, 1970.

Valley Curtain (1970-1972) - Un telo lungo 400 metri steso lungo una valle delle Montagne Rocciose in Colorado.

Imballaggio di Porta Pinciana a Roma 1974.

Surrounded Islands (1980-1983) - Le isole della baia di Biscayne a Miami sono circondate da una cintura di polipropilene fucsia.

The Umbrellas (1984-91) - Progetto di Land Art da 6 - 8 miglia, 3.000 ombrelli alti 3,65 m. e larghi 5,5 m. Japan-USA.

Imballaggio del Pont Neuf (1985) - Il Pont Neuf di Parigi, il più vecchio dei ponti della capitale francese, è impacchettato da un telo di poliestere giallo ocra.

Imballaggio del Reichstag (giugno 1995) - il Reichstag di Berlino è impacchettato con un tessuto argentato.

The Gates (2004-2005) è stato aperto al pubblico dal 12 al 27 febbraio 2005. Era un percorso di 30 chilometri attraverso il Central Park di New York, costituito da materiale arancione intervallato da 7.503 portici, alti circa cinque metri e disposti a quattro metri di distanza fra loro.

The Floating Piers (2016) una passerella di 3,5 km sul Lago d'Iseo realizzata nel giugno 2016.

Over The River – (da realizzare) copertura di un torrente, l'Arkansas River, in Colorado.

The London Mastaba (2018) - Trapezio formato da 7.506 barili colorati messi orizzontalmente su una piattaforma galleggiante sul Serpentine Lake di Hyde Park.

The Floating Piers, in particolare, è stata un'installazione artistica temporanea composta da una rete di pontili galleggianti e aperta al libero passaggio di pedoni, sviluppata sul lago d'Iseo tra Sulzano, Montisola e l'Isola di San Paolo.