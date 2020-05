Fase 2, sì spostamenti tra regioni dal 3 giugno

ROMA (29 maggio 2020) - Via libera dal vertice di governo alla riapertura il 3 giugno della mobilità tra regioni. Il ministro degli Affari regionali, Boccia, sentirà ora, nuovamente, singolarmente ogni regione. "Il Decreto legge vigente prevede dal 3 spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti", afferma il ministro della Salute, Speranza, al termine della riunione dei capi delegazione. "Monitoreremo ancora e l'andamento della curva", sottolinea.