Fontana, oggi festa Lombardia, diventa giorno del ricordo

MILANO (29 maggio 2020) - «Doveva essere una giornata di grande festa, quest’anno, com'è giusto, sarà una giornata di ricordo». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il governatore lombardo, Attilio Fontana celebrando la 'Festa della Lombardia', che si festeggia oggi, 29 maggio. «In questa giornata voglio rivolgere un grande grazie a tutti gli abitanti di questa meravigliosa regione, lombardi per nascita o per scelta di vita, per la forza, il coraggio e la dignità che avete dimostrato e continuate a dimostrare nell’affrontare la tragedia che ci ha colpito. Un ringraziamento anche ai sindaci, alle Forze dell’ordine, ai volontari e a tutti gli operatori del sistema sanitario che in questa emergenza non si sono mai tirati indietro», ha aggiunto il governatore lombardo. «Rinnovo il mio impegno - conclude il post su Facebook - a servire la mia gente che popola questa meravigliosa terra che è molto più di una regione. Rinnovate il vostro impegno ad essere lombardi, a portare la Lombardia con voi. A fare ogni giorno più grande la Lombardia. Sempre. Buon 29 Maggio!».

