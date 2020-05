Imprese: bresciana Emer sostenuta da Unicredit con 5 milioni

MILANO (29 maggio 2020) - UniCredit ha concesso un finanziamento di 5 milioni di euro a favore della multinazionale canadese Westport Fuel Systems per «supportare, in termini di liquidità e di sicurezza, le attività di Emer, azienda bresciana che opera nel settore della meccanica», spiega una nota. Il finanziamento, assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per il 90% del suo controvalore, ha durata quinquennale. «Il finanziamento ottenuto da UniCredit ci permette di concentrarci sulla sicurezza e sull'efficienza delle attività nei nostri impianti bresciani e di fornirgli ulteriore liquidità, nel caso in cui fosse necessario» ha commentato Nicola Cosciani, Vice Presidente Operations di Westport Fuel Systems. «Il ritorno alla produzione è un segnale forte per la ripresa economica delle comunità locali e per la continua crescita del mercato dei veicoli a gas naturale in Italia». "Il supporto di UniCredit alle attività italiane di Westport Fuel Systems - sottolinea Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, - risponde alla logica di sostegno alle imprese del territorio». Sono oltre 800 i dipendenti di Westport Fuel Systems nelle tre sedi produttive di Brescia (BS), Cherasco (CN) e Albinea (RE) e forniscono il 70% della produzione aziendale in tutta Europa.