Casalpusterlengo, precipita un bimbo di 3 anni e muore

CASALPUSTERLENGO (25 maggio 2020) - È deceduto il bambino di 3 anni precipitato stamani da un palazzo di via Cavallotti a Casalpusterlengo. Il piccolo è apparso subito in gravissime condizioni ai soccorritori arrivati sul posto in pochi minuti che hanno allertato immediatamente l’eliambulanza da Milano che è stata però fatta rientrare alla base data la gravità della situazione. Ancora da ricostruire la dinamica della caduta avvenuta dal quarto piano, e non dal quinto come comunicato inizialmente da Areu.