Coronavirus, De Corato: "Inaccettabili gli assembramenti immortalati in alcuni comuni lombardi"

MILANO (23 maggio 2020) - “Gravi e inaccettabili”. Così Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale della Lombardia definisce le notizie e le immagini riguardanti assembramenti e movida in alcuni Comuni della Lombardia, Cremona e Crema comprese. “Beppe Sala, Emilio Del Bono e tutti i sindaci della Lombardia - aggiunge De Corato - non esitino a utilizzare gli strumenti che hanno a disposizione, partendo dagli agenti della Polizia locale per punire chi non rispetta le regole”. “Benvenga - conclude l’assessore - il richiamo al rigore del presidente Fontana, una linea che deve valere per tutti se non vogliamo rischiare di pregiudicare quanto di buono fatto fin qui”.