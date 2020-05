Canottaggio, Valentina Rodini record mondiale sull’ora indoor

CREMA (22 maggio 2020) - Nuova impresa per Valentina Rodini (Fiamme Gialle, cresciuta in Bissolati), alfiera del doppio Pesi Leggeri femminile qualificatosi per i Giochi Olimpici di Tokyo. La venticinquenne cremonese quattro volte campionessa mondiale infatti è la nuova detentrice del primato mondiale Indoor Rowing sul tempo dei 60 minuti nella categoria 19-29 anni Pesi Leggeri femminile.

Valentina ha realizzato infatti il record dell’ora al remoergometro percorrendo ben 15693 metri, una distanza che riprova come durante la quarantena, l’azzurra non si sia risparmiata negli allenamenti tra le mura di casa. In attesa del ritorno ufficiale ai remi dunque, Valentina Rodini si gode questa nuova soddisfazione, un record mondiale su una distanza nella quale è in ottima compagnia: il primato mondiale femminile 19-29 anni assoluto infatti, con 16699 metri percorsi nei 60 minuti, appartiene dal 2016 alla neozelandese Emma Twigg, vincitrice tra il 2010 e il 2019 di una medaglia d’oro, due d’argento e due di bronzo nel singolo femminile ai Mondiali Assoluti.

