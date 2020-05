Fontana e Gallera: incentivi per 223 milioni a medici, infermieri e operatori

MILANO (21 maggio 2020) - "Regione Lombardia mette a disposizione 223 milioni di euro di incentivi per medici, infermieri e operatori sanitari. Di queste risorse, 123 milioni saranno destinati a chi, in questi mesi, si è adoperato per combattere il Covid-19 nei reparti e nelle corsie d'ospedale". Lo annunciano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, al termine di un incontro fiume, terminato nella notte, con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e del personale del Comparto finalizzato a distribuire gli incentivi economici regionali.

"Con i Sindacati di categoria, abbiamo convenuto - spiega Gallera - sulle modalita' di erogazione di queste premialita': 100 milioni sono le tradizionali RAR (la quota annuale delle risorse aggiuntive regionali; 123 milioni (41 nazionali e 82 messe a disposizione da Regione Lombardia) gli incentivi straordinari".

"Si tratta di un riconoscimento concreto, tangibile - sottolineano Fontana e Gallera - ai professionisti e operatori che hanno contribuito ad imbavagliare il Coronavirus prendendosi cura delle persone malate con competenza, passione e una straordinaria umanita'. Non finiremo mai di ringraziare tutti gli attori del nostro sistema socio-sanitario che hanno lottato, alcuni dei quali sacrificando la propria salute, contro una vera e propria aggressione pandemica".

"Lunedi' si svolgera' un nuovo incontro con i Rappresentanti sindacali - conclude Gallera - per affinare la distribuzione delle risorse per le diverse categorie professionali e procedere a rendere concreta la premialita' in busta paga dal mese di giugno".