Fase 2: al via il menu digitale gratuito per la ristorazione

ROMA (21 maggio 2020) - Arriva, con la sospensione momentanea del menu cartaceo per le misure di sicurezza sanitaria nella Fase 2, la carta digitale gratuita del ristorante, a sostegno della ripartenza della ristorazione. Il servizio, realizzato dall’agenzia di comunicazione KiRweb, è offerto con il portale Leggimenu.it. La piattaforma online, alla quale hanno aderito - è riferito con una nota - già oltre 250 ristoratori iscritti in meno di 24h, propone agli addetti ai lavori il caricamento in rete dei propri menu, con la possibilità da parte dei clienti, che varcano la soglia del locale, di visualizzare la carta del ristorante direttamente dal proprio smartphone. Il servizio di digitalizzazione dei menu resterà di libero accesso per sempre, non solo per la fase emergenziale. «Che tu abbia un ristorante, un bar o una pizzeria, con leggimenu.it - affermano gli ideatori - sarà possibile avere il proprio menu in versione web e i clienti potranno consultarlo facilmente con il cellulare mentre sono al tavolo. Per usufruire della web app basterà registrarsi sul sito, non ci sarà bisogno di scaricare alcuna applicazione: un menu digitalizzato è sicuro per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO