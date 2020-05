Fase 2: Fontana, responsabilità? Noi ce le assumiamo

MILANO (19 maggio 2020) - Il Governo «è vero che ha scaricato su di noi le responsabilità, ma noi ce le assumiamo». Lo ha detto a Centocittà su Rai Radio 1 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, alla domanda se ha ragione il suo omologo campano Vincenzo De Luca a dire che il Governo ha scaricato la responsabilità della Fase 2 sulle Regioni. «Abbiamo ragione tutti e due, nel senso che è vero che ha scaricato su di noi le responsabilità ma noi ce le assumiamo», ha risposto Fontana in collegamento con Centocittà, su Radio 1. Il presidente della Lombardia ha poi bollato come «assolutamente non vera» la ricostruzione secondo cui la Lombardia sarebbe stata 'scaricata' dalla altre Regioni, nell’incontro di sabato con il Governo, a causa della sua richiesta di linee guida comuni per tutta Italia. «E' talmente vero questo che poi alla fine si è deciso in questa direzione. O io sono un fenomeno che riesce a far cambiare opinione a 20 miei colleghi in un attimo o questa è una ricostruzione assolutamente non vera. Fin dal primo momento sulla mia proposta di fare linee guida comuni ha aderito all’unanimità», ha affermato Fontana.

