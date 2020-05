Coronavirus, 99 morti in 24 ore in Italia: è il dato più basso dall'inizio del lockdown

ROMA (18 maggio 2020) - I dati della Protezione civile segnalano che sono 99 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia (domenica l’aumento era stato di 145 vittime), ovvero l'incremento più basso in un giorno dall’inizio del lockdown l'11 marzo. Si è passati così dai 1000 decessi al giorno nel cuore della pandemia agli attuali 99. In totale i morti salgono a 32.007.

Sono invece 66.553 i malati, 1.798 meno di ieri ma domenica il calo era stato di 1.883. I contagiati totali per il coronavirus sono quindi 225.886, 451 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l'incremento era stato di 675.

Altro dato positivo è che sono 127.326 i guariti, 2.150 più di ieri, mentre sono 749 i pazienti nelle terapie intensive (13 meno di ieri).

Attualmente, inoltre, 4 regioni hanno '0' contagi: Umbria, Sardegna, Calabria, Basilicata. Positiva la prima lettura dei dati da parte del ministro della Salute Roberto Speranza: «I numeri confermano che il lockdown ha funzionato. Dunque, ripartiamo, ma sempre con estrema cautela».

