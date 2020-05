Wojtyla: Papa Francesco ricorda il centenario della nascita

CITTA' DEL VATICANO (17 maggio 2020) - Domani, 18 maggio, ricorre il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. Servizio speciale su L'Osservatore Romano, in copertina la foto del Papa polacco ed un pensiero di Bergoglio. «Facendo memoria del centenario della nascita di san Giovanni Paolo II - scrive Papa Francesco - ci rivolgiamo a lui, per chiedere la sua intercessione: Intercedi perché restiamo sempre fedeli al Vangelo. Intercedi perché sappiamo spalancare le porte a Cristo. Intercedi perché in questi tempi difficili siamo testimoni di gioia e di misericordia. Intercedi perché sappiamo rispondere ai bisogni dei nostri fratelli che soffrono, riconoscendo nei loro volti il Volto del Signore. Aiutaci con la tua intercessione a non lasciarci mai rubare la speranza e ad essere uomini e donne che camminano nella certezza della fede».

Papa Francesco ha poi aggiunto nel Regina Caeli trasmesso in streaming dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico: «Lo ricordiamo con tanto affetto e tanta riconoscenza. Domani mattina, alle 7, celebrerò la Santa Messa, che sarà trasmessa in mondovisione, all’altare dove riposano le sue spoglie mortali. Dal Cielo egli continui a intercedere per il Popolo di Dio e la pace nel mondo».

