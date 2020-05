Covid, 163 medici e 40 infermieri morti

Da inizio dell'epidemia Covid in Italia sono morti 163 medici e 40 infermieri. Il dato dei medici è riportato sul Portale Fnomceo, Federazione ordini medici chirurghi e odontoiatri, listato a lutto: "Nell'elenco- spiega il presidente Anelli- sono inclusi anche i medici in pensione richiamati in servizio". Per gli infermieri il dato è della Fnopi, Federazione ordini professioni infermieristiche. Il settore sanitario è stato il più colpito. Su 221.133 casi di Covid-19 registrati al 13 maggio, 25.446 riguardavano operatori sanitari (dati Istat).