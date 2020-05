Azzolina: Maturità dal 17 giugno e in presenza

"Tenere le scuole chiuse ha permesso di salvare vite umane e questo non ha prezzo, ha evitato il dilagare del contagio". Così la ministra dell'Istruzione Azzolina, in videoconferenza stampa. Gli esami di Maturità cominceranno dal 17 giugno e "saranno in presenza", conferma. Ci sarà una "prova orale della durata massima di un'ora". "Gli studenti saranno tutti ammessi", tranne due casi: mancata frequanza nel periodo prima del Coronavirus e provvedimenti disciplinari gravi". Per ritorno in classe a settembre "stiamo già lavorando".