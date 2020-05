Fase 2, Confesercenti: da lunedì corsa ostacoli

"Per le imprese la riapertura è una corsa ad ostacoli e contro il tempo". Lo dice Confesercenti, che ha commissionato un sondaggio a Swg per conoscere le intenzioni degli imprenditori. Lunedì 18, tra negozi, bar e ristoranti, saranno circa 6 imprese su 10 a riaprire, cioè solo il 62% contro un 27% che al contrario ha deciso di restare chiuso. Fra questi ultimi, il 68% ritiene che la riapertura non sia conveniente. Il sondaggio segnala anche un 11% che è ancora incerto e che prenderà una decisione nel fine settimana.