Coronavirus: Ema, vaccino forse pronto in un anno

L’AJA (14 maggio 2020) - Un vaccino per il coronavirus potrebbe essere pronto in un anno in uno scenario «ottimista», basato sui dati degli studi in corso, ha affermato oggi l'Agenzia europea del farmaco. «Siamo in grado di vedere, se tutto procede come previsto, che alcuni di essi (vaccini) potrebbero essere pronti per l’approvazione tra un anno», ha detto Marco Cavaleri, responsabile dell’Ema per le minacce alla salute biologica e la strategia dei vaccini, durante una conferenza stampa video.