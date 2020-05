Coronavirus: San Matteo Pavia, pronti a nuovo studio su plasma

PAVIA (12 maggio 2020) - Il Policlinico San Matteo di Pavia sta per avviare un nuovo studio sull'utilizzo del plasma iperimmune contro la Covid-19, dopo che i risultati di un primo progetto pilota sono stati 'interessanti'. Lo ha affermato Alessandro Venturi, presidente del Policlinico San Matteo di Pavia, durante un’audizione della Commissione Sanità del Senato. Abbiamo condotto uno studio pilota su 46 pazienti, i cui risultati, che sono molto interessanti, saranno pubblicati su Jama. Ora ci dedicheremo a un progetto più ambizioso di cui stiamo parlando con Aifa e Iss». Anche i donatori asintomatici, ha aggiunto Venturi, hanno gli anticorpi neutralizzanti, che potrebbero avere un effetto contro il virus. «Lo sappiamo da uno studio su mille donatori di sangue della zona rossa - ha spiegato -. Il 24% degli asintomatici aveva gli anticorpi, e una parte di questi li aveva in quantità utilizzabili. I costi della terapia con il plasma sono alti, ha aggiunto Venturi, ma abbiamo un altro tema da affrontare: la quantità di anticorpi presenti nei guariti non permane a lungo, il bancaggio di questo plasma, la possibilità di stoccarlo, è una possibilità che non dobbiamo lasciarci sfuggire».

