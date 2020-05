Intesa, a imprese Federalberghi interventi di sostegno

Intesa Sanpaolo e Federalberghi hanno attivato una serie di iniziative in favore delle aziende rappresentate dall’associazione per contrastare gli effetti provocati dalla pandemia da Covid-19. L’iniziativa è parte integrante delle misure straordinarie già avviate in queste settimane da Intesa Sanpaolo a sostegno dell’economia, delle imprese e delle famiglie italiane, anche grazie alle misure varate dal Governo: 50 miliardi di euro di credito complessivo a favore del Paese per l’emergenza Covid 19. Le realtà associate a Federalberghi potranno accedere alle seguenti misure straordinarie tra cui: sospensione straordinaria sino a 24 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere; nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale a supporto della gestione del circolante, attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, nella formula del 18 mesi -1 giorno, con sei mesi di pre-ammortamento; supporto per la liquidità rivolto ai clienti Intesa Sanpaolo, e tra questi le imprese associate Federalberghi.

Intesa Sanpaolo e Federalberghi hanno anche deciso di avviare sin da subito - attraverso la costituzione di tavoli di lavoro comuni - un percorso congiunto volto ad individuare tutte le «azioni da intraprendere, in coerenza con le norme di legge, al fine di mettere in campo i migliori strumenti - non solo finanziari - di accompagnamento delle imprese per sostenerne l’immediato rilancio», è scritto in una nota congiunta.. In particolare, Intesa Sanpaolo potrà accompagnare le aziende aderenti a Federalberghi, attraverso azioni e strumenti concreti al fine di fornire supporto finanziario alle imprese mediante l'attivazione di finanziamenti tailor-made per la realizzazione, ampliamento e miglioramento delle strutture ricettive; nonché l'apertura di credito stagionale a breve termine per esigenze di liquidità e anticipo sulle prenotazioni dei soggiorni, rimborsabili anche attraverso gli incassi derivanti dall’operatività dei Pos.