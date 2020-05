Coronavirus, Lombardia: 'Scatta il controllo obbligatorio della febbre al lavoro'

MILANO (11 maggio 2020) - I dati del Coronavirus in Lombardia "sono positivi. Il +18 delle terapie intensive è un dato tranquillo, su 5.000 persone ricoverate può essere che qualcuno si aggravi ma non è quello un campanello d’allarme. Finché i dati continuano a ridursi così, la situazione è positiva». Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Mattino Cinque in onda su Canale5.

Gallera ha aggiunto: «Il meccanismo dell’obbligo di misurare la temperatura nei luoghi di lavoro, che si avvia da oggi, sarà utilissimo perché ci darà un dato preventivo rispetto all’accesso in ospedale. Quindi ci aiuterà molto a governare la diffusione del virus».

L’assessore ha inoltre precisato: «E' chiaro che i risultati della riapertura, di ciò che è successo questo week end e la settimana scorsa, li vedremo tra 10-15 giorni, quindi saremo molto attenti», assicurando che «c'è un monitoraggio costante e continuo».

