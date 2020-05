Coronavirus, Nicaragua: assegnato il primo scudetto in epoca Covid

ROMA (10 maggio 2020) - Nel calcio ai tempi del Coronavirus c'è chi vuole, tra mille dubbi, ripartire, ma c'è anche chi può permettersi il lusso di festeggiare uno scudetto. Il primato è del Nicaragua, dove il campionato è proseguito nonostante il mondo fosse fermo causa pandemia. Il primo scudetto sul campo in tempo di virus finisce sulle maglie del Real Estelì, che si è dunque laureato a tutti gli effetti campione del Nicaragua per la stagione 2019/20. La squadra biancorossa, dopo l’1-1 maturato nella finale d’andata, è andata a vincere con il punteggio di 3-1 sul campo del Managua Fc, la squadra dalla capitale, nel match di ritorno e ha così messo le mani sul titolo. Il confronto è stato deciso dalle reti di Rosas, Ayerdis e Lopez; inutile il punto garantito ai padroni di casa da Felix nel finale di partita. Al termine del match, disputato a porte chiuse, non ci sono stati festeggiamenti in campo e nemmeno per le strade, perché le autorità, locali e calcistiche, li avevano vietati. Nella città di Estelì, poco più di 100 mila abitanti, è tutto rimandato. Per festeggiare e celebrare i neocampioni ci sarà tempo. Nell’ultima partita, tutti coloro che sedevano in panchina, o erano a bordo campo, indossavano le mascherine, così come i giornalisti presenti all’evento che assegnava il titolo.