Conte: l'estate non sarà in quarantena

"Ci attendono mesi molto difficili ma l'estate non sarà in quarantena". Così il premier Conte al Corriere, dopo aver gioito per la liberazione di Silvia Romano, assicura che seppur "con regole e cautele, potremo andare al mare". Sul fronte economico Conte ribadisce che "le risorse del Mes, della Bei, del Sure, da sole sono insufficienti: attendiamo i regolamenti attuativi, poi valuteremo in Parlamento". Il Recovery Fund? "E' necessario che le risorse siano anticipate con un prestito ponte che le renda disponibili" fin da giugno 2020.

"Saranno mesi molto difficili. Avremo una brusca caduta del Pil e le conseguenze economiche saranno molto dolorose". Così il premier, Conte, sul Corsera. "Per le imprese abbiamo predisposto prestiti garantiti e risorse a fondo perduto. Sbloccheremo anche 12 miliardi di debiti arretrati della P.A per fornire ulteriore liquidità nel sistema", dice. Poi invita a non "sciupare" il nome di Mario Draghi in ipotesi di governissimo e "nel teatrino dei giochi politici quotidiani (...). Non so quante volte si sarà sentito strattonato".