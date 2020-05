Sequestrati 60 cani a veterinaria abusiva nel mantovano

Aveva un canile abusivo dove allevava cuccioli, tenendoli in condizioni igieniche disastrose, che acquistava all’estero per poi vendere in Italia al di fuori del mercato convenzionale. Nei guai è finita una 31enne di Piubega (Mantova), denunciata dai carabinieri forestali per esercizio abusivo della professione veterinaria, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e traffico illecito di animali da compagnia. Nella sua abitazione, infatti, i militari hanno anche trovato farmaci e vaccini veterinari anch’essi di provenienza illecita, che venivano acquistati e somministrati dalla detentrice senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna prescrizione medica. Alla donna sono stati sequestrati 61 cani di varie razze, tra cui molti cuccioli provenienti da paesi dell’est Europa. Gli animali di razza venivano acquistati a 150-300 euro l’uno e poi rivenduti a 700-1.500 euro, prezzi molto concorrenziali.