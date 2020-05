Calcio, via libera a cinque sostituzioni

L'Ifab ha annunciato di aver approvato la proposta della Fifa sulle 5 sostituzioni a partita, più una extra in caso di tempi supplementari. Il cambio al regolamento, legato all'emergenza Coronavirus, è solo temporaneo e dovuto al fatto che si giocheranno molte gare in un tempo ristretto per permettere la chiusura dei campionati nazionali. L'emendamento entra in vigore con effetto immediato. Tuttavia, per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni.