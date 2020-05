Bimba di 2 anni fa volo da balcone di 5 metri, non è grave

Momenti di paura stamattina a Seriate, nel Bergamasco, dove una bambina di 2 anni è caduta dal balcone, finendo a terra e facendo un volo di cinque metri circa. Per fortuna la piccola non ha riportato ferite gravi. L'episodio in via Cardinal Massaia attorno a mezzogiorno. La bambina è stata portata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal 118.

Al momento della caduta la bimba era in casa con la mamma e un altro fratellino: si sarebbe arrampicata sul balcone ed è caduta da circa cinque metri, finendo sulla strada sterrata sottostante. Nessuna frattura, per fortuna. Sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118.