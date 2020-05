Ubi Banca: Massiah, dimensione non è determinante

MILANO (8 maggio 20209 - "Qualcuno dice che è la dimensione a essere determinante" ma "l'insegnamento delle precedenti crisi" è che ci sono state "banche molto grandi" che hanno fatto "molto bene" e altre di analoga dimensione che hanno fatto "molto male", come pure banche "medie" e "piccole" che hanno fatto "bene" e altre che hanno fatto "male". Ciò che conta non è "la dimensione in assoluto, ma la capacità di saper gestire il credito nei momenti di grande difficoltà". E' quanto dichiara Victor Massiah, ceo di Ubi Banca, destinataria di un'offerta non concordata da parte di Intesa, in occasione dei risultati trimestrali.