Coronavirus, parte in Usa la fase 2 dei test sul primo vaccino

WASHINGTON (7 maggio 2020) - Parte in America la fase II dei test sul primo vaccino Usa contro il SARS-Cov-2 sul quale iniziarono le sperimentazioni: si tratta del prodotto messo a punto dalla azienda Moderna e dall’Istituto nazionale per le malattie Infettive (Niaid) diretto proprio da Anthony Fauci. Membro della task force della Casa Bianca per la lotta al coronavirus. L’importante passaggio alla fase delle sperimentazioni in cui i test verranno fatti anche su volontari anziani - ossia superiori ai 55 anni posti come limite massimo nella fase I - è stato approvato dalla Fda.