Coronavirus, in Lombardia il 50% dei nuovi contagi

MILANO (7 maggio 2020) - Più del 50% del totale dei nuovi contagiati dal coronavirus si trova in Lombardia. Dai dati della Protezione Civile emerge che l’incremento giornaliero dei contagi è di 1.401: di questi 720 sono in Lombardia (in cui sono stati processati 15.488 tamponi). Un dato costante da 3 giorni. Lombardia, con Marche e Valle d’Aosta, sono anche le uniche regioni che non fanno segnare un calo degli attualmente positivi. Le Marche hanno 11 malati in più, la Valle d’Aosta 3 e la Lombardia 262. Tutte le altre regioni del nord sono invece in calo. Nella Regione si regista inoltre quasi il 50% delle vittime delle ultime 24 ore: 134 su 274

I contagiati totali dal coronavirus in Italia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 215.858 con un incremento rispetto a ieri di 1.401. Ieri l’aumento era stato di 1.444. Sono salite a 29.958 le vittime con un incremento di 274 in un giorno (ieri + 369). Sono 89.624 i malati in calo rispetto a ieri di 1.904. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 6.939. I guariti sono 96.276 (+3.031), mentre mercoledì i pazienti dimessi e guariti erano oltre ottomila. E continua il calo dei ricoverati in terapia: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono

invece 15.174, con un decremento di 595 rispetto a ieri. Infine, sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare, 1.285 in meno

rispetto a ieri.