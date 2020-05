Virus, accordo governo-Cei: messe dal 18 maggio

Firmato a Palazzo Chigi un protocollo tra Governo e Cei per la ripresa delle funzioni religiose con la presenza dei fedeli. L'accordo è stato firmato dal premier Conte, dalla ministra dell'Interno Lamorgese e dal presidente Cei, cardinal Bassetti ed entrerà in vigore dal 18 maggio. "Le misure di sicurezza previste nel testo esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo avvenga nella maniera più sicura", ha detto Conte.