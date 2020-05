Coronavirus: usa la mascherina per rapinare la farmacia, arrestato

MILANO (6 maggio 2020) - L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha ringraziato i carabinieri di Crescenzago (Milano) per l'arresto del rapinatore della farmacia di via Lassu a Milano e ha espresso solidarietà ai farmacisti "che anche durante la Fase 1 hanno garantito un servizio di presidio sanitario ai cittadini. Purtroppo - aggiunge De Corato - i criminali non si fermano ed è grave che utilizzino le mascherine per le rapine. Auspico una condanna davvero esemplare".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO