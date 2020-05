Coronavirus, ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione

CREMONA (3 maggio 2020) - E' disponibile il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti utilizzabile a partire da da domani. Il Viminale ha spiegato che può comunque essere ancora utilizzato il precedente modulo, barrando le voci non più attuali. L'autocertificazione è sempre in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

IL MODULO [SCARICA]